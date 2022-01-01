Jayson Tatum, iki Nets oyuncusunu potaya gömdü!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, iki Brooklyn Nets oyuncusunu poster koleksiyonuna ekledi.



Bu sezon kariyerinde üst üste üçüncü kez All-Star maçında oynamış olan Tatum, Celtics için sezona kaldığı yerden devam etti.



Boston'ın Nets'e karşı dün gece oynadığı maçın ilk yarısının sonuna doğru Tatum, boyalı alana kat ederek Marcus Smart'tan gelen pası aldı ve Andre Drummond ile Kessler Edwards'ın üzerinden yaptığı posterle, gecenin en iyi smacına imza attı.



Tatum, Celtics'in 129-106 galip geldiği karşılaşmada 30 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı.



