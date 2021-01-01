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Jaylen Brown, üç ay parkelerden uzak kalacak!

Boston Celtics, Jaylen Brown'ın sakat el bileğinden geçirdiği ameliyat sonrası, yaklaşık üç ay boyunca parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics, Jaylen Brown'ın sakat el bileğinden geçirdiği ameliyat sonrası, yaklaşık üç ay boyunca parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Brown, sol bileğindeki bağını yırtması sonrası, geçtiğimiz Pazartesi günü sezonu kapatmıştı.

Jaylen'ın teşhisi, sağ ayak bileği burkulması nedeniyle art arda üç maçı kaçırması ve sakatlık raporunda bilek rahatsızlığından muzdarip olarak listelenmemesi nedeniyle takımı için şok etkisi yaratmıştı.

Brown, sakatlığından önce oynadığı 58 maçta sayı (24.7) ve asist (3.4) rakamlarında kariyer rekorlarına ulaşmıştı.


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