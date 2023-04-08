Jaylen Brown parmağını kesti, beş dikiş atıldı!

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sağ elindeki bir parmağını yanlışlıkta kestiğini ve beş dikiş atıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jaylen Brown parmağını kesti, beş dikiş atıldı!
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08 Nisan 2023 14:52
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sağ elindeki bir parmağını yanlışlıkta kestiğini ve beş dikiş atıldığını söyledi.

Geçtiğimiz gün sağ elinde sargı olduğu görülen Brown, parmağını bitkilerini sularken devirdiği cam vazoyu yerden alırken kestiğini açıkladı:

"Bitkimi sularken yanlışlıkla yanındaki cam vazoyu devirdim. Alıp yere koyduğumda, o an muhtemelen yere cam koymasam daha iyi olur diye düşündüm ve tekrar eğilip aldığımda da parmağı kestim."

Kesiğin iki parmağı arasında olduğunu söyleyen Brown, bu sakatlığın kendisini parkelerden çok uzun süre tutmayacağını söyledi:

"En fazla bir hafta."

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