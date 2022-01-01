SPORX ANA SAYFA
Puan Durumu
Fikstur
Videolar
Takımlar
Atlantik
Boston Celtics
Brooklyn Nets
New York Knicks
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
Merkez
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
Güney Doğu
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Miami Heat
Orlando Magic
Washington Wizards
Güney Batı
Dallas Mavericks
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
Kuzey Batı
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
Pasifik
Golden State Warriors
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Haberler
Haberler
Galeriler
Spor Haberleri
NBA
Jaylen Brown, Heat'i 29 sayıyla devirdi
Jaylen Brown, Heat'i 29 sayıyla devirdi
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, ekibinin Miami Heat'i 122-92 mağlup ettiği maçta 29 sayı buldu.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
Facebook
Twitter
E-Mail
Yorum Yaz
Brown, geceyi 29 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamladı:
En çok okunanlar
NBA'de gecenin X raporu
Cedi Osman'dan 12 asistle kariyer rekoru!
Wall, Lakers'a takasını savunan bir tweet'i 'favladı'!
Draymond Green'e göre NBA'in en zeki oyuncuları!
Kerr, James Wiseman için üzülüyor: "Zavallı çocuk..."
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Kurumsal
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.