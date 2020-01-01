Jaylen Brown, Afroamerikalıları oy vermeye çağırdı!

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, ırksal adaletsizlikle mücadelede, oy vermenin önemini vurguladı.



Orlando bubble'ındaki muhabirlere konuşan Brown, ifadesine, Louisville polisinin üç sivil üyesi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Afroamerikalı kadın olan Breonna Taylor'ın davasını hatırlatarak başladı. Bunu da, oy vermenin önemini, her oyun arkasındaki gücü vurgulayarak sürdürdü.



"Breonna Taylor için adalet talep etmeye devam etmek istiyorum. Ben buradayken tekrarlanmaya devam etmesini istiyorum. Ayrıca, topluluğumdaki insanları dışarı çıkmaya ve oy kullanmaya teşvik etmek istiyorum - sadece başkanlık seçimleri için değil, devlet temsilcileri, seçilmiş yetkililer, vb. için. Politikacılar her geçen yıl, siyahi topluluğa boş vaatlerde bulundular. Bunun iyi ve kabul edilebilir olduğunu düşünüyorlar, ama değil.



"Bu yüzden, oy vermeye devam etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bir araya gelmeli, gücümüzü doğru şekilde kullanmalıyız. Ve Georgia'daki, memleketim Marietta'daki, Boston'daki, Massachusetts'deki, Dorchester'deki, Roxbury'deki, Oakland'daki, Doğu Oakland'daki, Batı Oakland'daki insanlara ilham olmak ve etkim nereye ulaşabilirse, oy kullanmaya devam etmelerini istiyorum. Bunu konuda elimizde çok fazla güç var. Ve bunu kullanmalıyız."



Brown, Black Lives Matter hareketi ile bağlantılı olan en açık sözlü NBA oyuncularından biri olmuştu.



