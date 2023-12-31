Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın radarında!

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde'ye ilgi artıyor.
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamasa da Avrupa'daki bazı kulüplerin radarına takıldı.
AVRUPA'DAN İZLENİYOR
İspanya ve Portekiz'den Hollandalı beki izleyen bazı kulüpler olduğu ve sezon sonuna kadar Oosterwolde'yi gözlem altında tutacakları iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamasa da Avrupa'daki bazı kulüplerin radarına takıldı.
AVRUPA'DAN İZLENİYOR
İspanya ve Portekiz'den Hollandalı beki izleyen bazı kulüpler olduğu ve sezon sonuna kadar Oosterwolde'yi gözlem altında tutacakları iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.