Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın radarında!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de performansı beğenilen Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın radarında!
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31 Aralık 2023 10:36
Son güncelleme 31 Aralık 2023 11:05
Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde'ye ilgi artıyor.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamasa da Avrupa'daki bazı kulüplerin radarına takıldı.

AVRUPA'DAN İZLENİYOR

İspanya ve Portekiz'den Hollandalı beki izleyen bazı kulüpler olduğu ve sezon sonuna kadar Oosterwolde'yi gözlem altında tutacakları iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 

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