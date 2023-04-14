Jayden Oosterwolde, Ankaragücü maçında forma istiyor

Hollandalı sol bekin Ankaragücü maçında kadro olacağı ancak Portekizli teknik adamın Oosterwolde'yi direkt 11'de değil, maçın 2. yarısında oynatmayı planladığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.