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Jay-Z, 2010'da LeBron'u Nets'e almaya çalışmış!

Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı ve New Jersey Nets'in eski hissedarı Jay-Z'nin, LeBron James'i 2010'da Nets'e katılma konusunda ikna etmeye çalıştığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı ve New Jersey Nets'in eski hissedarı Jay-Z'nin, LeBron James'i 2010'da Nets'e katılma konusunda ikna etmeye çalıştığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Anlatıların bir kısmı, 2010 yılında Nets'in yeni atanan koçu Avery Johnson'dan geldi. Johnson, Jay-Z'nin LeBron'u New Jersey'e çekme konusunda ikna etmeye çalışmasından çok etkilendiğini söyledi:

"Bir sirk şovuydu. Çok heyecanlıydık. Ama dürüst olmak gerekirse, bir organizasyon olarak buna hazır değildik. Ve sonraki iki yıl boyunca Newark'ta oynuyorduk, New York'ta değil. Ama Jay-Z gerçekten harika bir adım atmıştı. Arkadaşlığını kullanmış ve New York'u güzel pazarlamıştı."

Bununla birlikte, Jay-Z bir Nets görevlisi olarak durmamıştı. Görünüşe göre, ünlü rapçi, James ile bire bir görüşme yapabilmek için uzun bile kalmıştı:

"Jay-Z, diğerleri ayrıldıktan sonra kaldı ve James'le, Knicks'in planlanan varışıyla çakışan 15 dakikalık özel bir toplantı yapmıştı. Jay-Z'in SUV'si binadan ayrılırken, takım sahibi James Dolan ve yakın zamanda geçirdiği bir ameliyat nedeniyle tekerlekli sandalyede olan genel menajer Donnie Walsh'ın yanından geçmişti."

Günün sonunda, LeBron yeteneklerini Miami Heat'e taşımayı seçmişti.


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