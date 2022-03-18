Javier Tebas: "Mbappe, PSG'de kalmayacak"

La Liga Başkanı Javier Tevas, adı uzun süredir Real Madrid ile geçen Kylian Mbappe'nin gelecek sezon Paris Saint-Germain'de olmayacağını söyledi.

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Javier Tebas: 'Mbappe, PSG'de kalmayacak'
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18 Mart 2022 16:42
Kylian Mbappe'nin geleceği şu ana kadar netlik kazanmazken, bir açıklama da Javier Tebas'tan geldi.

La Liga Başkanı Tebas, yaptığı açıklamada, Fransız yıldızın gelecek sezon Paris Saint-Germain'de olmayacağını açıkladı.

"GELECEK SEZON PSG'DE OLMAYACAK"

Tebas, "Mbappe, kesin olarak PSG'de devam etmeyecek. Gelecek sezon hangi takımda olacağını açıklamaması normal değil ama PSG'de olmayacak, benim düşündüğüm bu" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA İÇİN KARMAŞIK"

Öte yandan Javier Tebas, Erling Haaland için de açıklama yaparken, "Barcelona'daki durum nedeniyle, Haaland transferinin karmaşık olduğunu düşünüyorum. Ancak finansal fair play kurallarına uyulduğu takdirde böyle bir transfer olabilir" şeklinde konuştu.

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