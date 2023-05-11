Javier Tebas: "Lionel Messi için henüz izin vermedim"

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın mali durumu ve Lionel Messi'nin transferi için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Javier Tebas: 'Lionel Messi için henüz izin vermedim'
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11 Mayıs 2023 21:13
LaLiga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın mali durumu ve Lionel Messi'nin transferi için konuştu.

Tebas açıklamasında, Busquets'in ayrılığı Messi'nin kaydedilebilmesi için bir başlangıç olsa da henüz bu transferin gerçekleşmesi için onay vermediğini belirtti.

LaLiga Başkanı Javier Tebas: "Sergio Busquets'in ayrılması, Lionel Messi'nin geri dönebilmesi için bir başlangıç. Barcelona'nın yürümesi gereken çok yol var." ifadelerini kullandı.

LaLiga Başkanı ayrıca, "Henüz yeşil ışık yakmadım. Barcelona'nın mali kontrolü devam edecek." açıklamasını yaptı.

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