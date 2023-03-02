Javier Tebas: 'Barcelona transfer yapamaz'

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın ekonomik durumuyla ilgili konuştu.



Tebas yaptığı açıklamada, "Barcelona'nın kış transfer döneminde oyuncu almasına izin vermedik." dedi.



Katalan devinin yaz transfer döneminde oyuncu alamayacağını söyleyen Tebas, "Şimdiden duyuruyorum. Laporta bana kızacak ama... Barcelona'nın yazın da transfer yapması imkansız görünüyor. Çok şeyin değişmesi lazım." dedi.



İspanyol devi ekonomik sıkıntılar sebebiyle ocak transfer döneminde transfer yapamamıştı.





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