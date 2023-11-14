Javier Tebas: 'Avrupa'nın en iyisi bizde'

Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla tüm futbolseverleri kendisine hayran bırakan Jude Bellingham'a bir övgüde LaLiga Başkanı Javier Tebas'dan geldi.



"BAŞKA BİR GEZEGENDEN GELMİŞ GİBİ"



İngiltere Premier Lig'in, LaLiga'dan daha iyi olduğunu söyleyen Javier Tebas, "İki ülkeyi karşılaştıramazsınız. Elbette Premier Lig daha büyük bir lig ama Avrupa'nın en iyi oyuncusu İspanya'da oynuyor. Dolayısıyla en iyi futbolcuları İspanya'ya çekme fırsatımız var." dedi ve şu cümlelerle devam etti:



"Bellingham sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi, hangi seviyeye ulaşabileceğini anlamadık. Jude'un İngiltere'deki La Liga izleme rakamları üzerinde büyük etkisi var."



"İZLENME SAYILARINI ARTTIRDI"



Jude Bellingham'ın, LaLiga'da izlenme sayılarını arttıdığını söyleyen Javier Tebas şu cümlelerle sözlerini noktaladı:



"Sadece birkaç ay oldu ve bunun boyutunu bilmek için henüz çok erken, ancak Birleşik Krallık'taki izleme rakamları açısından Bellingham'ın ligimiz üzerinde büyük bir etkisi var. Kendisi önemli bir oyuncu ve onun sayesinde İngiltere'nin ve İngilizce konuşulan diğer ülkelerin ilgisi ligimize çekiliyor."





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