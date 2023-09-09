Javier Tebas: 'Arabistan bizim için sorun değil'

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Arabistan'ın Avrupa futbolu için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.



Tebas yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Avrupa futbolu için en büyük on tehdit arasında yer almıyor. Ligler oyuncular üzerine kurulmaz. Çin ve MLS bunu denedi ve başarısız oldular." ifadelerini kullandı.



Tebas, "Avrupa'nın futbol dünyasının en büyük endüstri bölgesi olması tesadüf değil. Bir oyuncunun yaşı geçici olabilir ama kulübün yaşı öyle değildir. Büyümenin yolu asla pahalı oyuncu transferi değildir." dedi.



Ayrıca, "Lig olarak sosyal medyada 200 milyondan fazla takipçimiz var. Suudi Ligi'nin bu seviyeye gelmesi için çok çalışması gerekir." şeklinde konuştu.



