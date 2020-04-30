Javier Saviola: 'Messi ve Suarez'le oynamak kolay değil'

Bir dönem Barcelona forması giyen emekli futbolcu Javier Saviola, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in Barcelona'ya transferi hakkında yorumlarda bulundu.Trannsfer söylentileri için konuşan Javier Saviola: "" dedi.38 yaşındaki Saviola sözlerinin devamında; "" dedi.Inter forması giyen Lautaro Martinez, bu sezon takımı ile 31 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu maçlarda takımına 16 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.