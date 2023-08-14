Javier Milei kimdir? Javier Milei nasıl kazandı?

Tüm partilerden cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı ön seçim, 22 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için önemli bir gösterge olarak görülüyor.Bay Milei, oyların %30'unu alarak ve daha köklü politikacıları yenerek beklentileri aştı.Arjantin medyası sonucu "" olarak nitelendirdi.Arjantin'deki ön seçim, diğer ülkelerdekilerden farklıdır, çünkü parti üyeleriyle sınırlı değildir, başkanlık sandıklarında oy kullanmaya uygun olan herkese açıktır.Bu nedenle en çok oyu kim alırsa, 22 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olarak görülüyor.Ön seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları,Ancak oyların %97'sinden fazlası sayıldığında, Bay Milei %30.06 oy alırken, %28.27 ile Bayan Bullrich ve %27.24 ile Sergio Massa'nın önünde yer aldı.La Nación gazetesi, Bay Milei'nin dalgalanmasını bir tsunamiye benzetti.Bay Milei eski bir televizyoncudur. 2021'den beri Kongre Üyesi olarak hizmet vermesine rağmen,Arjantinli kongre üyesi ve La Libertad Avanza Alliance'ın cumhurbaşkanı aday adayı Javier Milei, 13 Ağustos 2023'te Buenos Aires'teki bir sandıkta ön seçimler sırasında oyunu kullanıyor.Javier Milei genellikle markalı deri ceketini giyerken ve uzun favorilerle spor yaparken görülür.Düzen karşıtı görüşü, Arjantin'in ekonomik krizini çözemediği için mevcut ve önceki hükümetlere kızan Arjantinli seçmenlere onu sevdirdi.Yıllık enflasyon %115'in üzerinde, dört Arjantinliden biri yoksulluk içinde yaşıyor ve yerel para birimi olan peso o kadar düştü ki rakip ülkelerden futbol taraftarları Arjantinli taraftarları alay etmek için peso banknotlarını yırttı .Bay Milei, yerleşik siyasi partilerden rakiplerine sert saldırılar başlattı.Pazar günkü ön seçimden sonra yaptığı konuşmada, tezahürat yapan taraftarlarına "dedi.52 yaşındaki lider, seçilirseBrezilya'nın eski aşırı sağ lideri Jair Bolsonaro'yu akla getiren bir politikayla Bay Milei,Bay Milei ayrıca, annenin hayatı risk altında olmadığı sürece kürtaja karşı olduğunu belirtti ve kampanya programınasözü verdi.yok etmek için birUzun favorileri olan, rock şarkıları söyleyen ve genellikle deri ceket giyen 52 yaşındaki oyuncu kasıtlı olarak kışkırtıcı ve sık sık küfür yüklü patlamalarla "" saldırıyor.Ön seçimdeki beklenmedik derecede iyi performansı - kamuoyu yoklamalarının öngördüğünün yüzde 10 üzerinde - piyasalar açıldığında pesonun daha da düşmesine neden olabilir.Bay Milei'nin başarısı destekçileri tarafından coşkuyla kutlandı ve onlara şunları söyledi:İkinci ve üçüncü olan adaylar, Patricia Bullrich ve Sergio Massa, şimdi 22 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde zemin kazanmaya çalışacaklar.Hiçbir aday kesin kazanmak için gereken oyların %45'ini - veya %10'luk bir farkla %40'ı - alamazsa, ilk iki yarışmacının karşı karşıya geleceği ikinci tur 19 Kasım'da yapılacak.Ön seçimlerdeki en iyi üç aday arasındaki mesafe yüzde dörtten az olduğu için, şu anda ikinci bir tur büyük olasılıkla görünüyor.Arjantin, düzen karşıtı bir adayın siyasi elma arabasını alt üst ettiği bölgedeki ilk ülke değil.Kolombiya'da bağımsız aday Rodolfo Hernández, 2022 seçimlerinin ilk turunda şaşırtıcı bir şekilde öne geçti, ancak ikinci turda eski bir solcu asi Gustavo Petro'ya yenildi.Şili'de ise aşırı sağcı bir aday olan José Antonio Kast, 2021'de ilk turu kazandı, ancak ikinci turda solcu eski öğrenci lideri Gabriel Boric'e yenildi.Brezilya'da, görevdeki aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, solcu rakibi Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı aldığı az farkla yenilgisini kabul etmeyi reddetti ve 1 Ocak 2023'te yemin etmesinden birkaç gün sonra Kongre'yi bastı.