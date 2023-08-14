Javier Milei kimdir? Javier Milei nasıl kazandı?

Tüm partilerden cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı ön seçim, 22 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için önemli bir gösterge olarak görülüyor.
Bay Milei, oyların %30'unu alarak ve daha köklü politikacıları yenerek beklentileri aştı.
Arjantin medyası sonucu "siyasi bir deprem
" olarak nitelendirdi.
Arjantin'deki ön seçim, diğer ülkelerdekilerden farklıdır, çünkü parti üyeleriyle sınırlı değildir, başkanlık sandıklarında oy kullanmaya uygun olan herkese açıktır. Oy kullanmak da zorunludur.
Bu nedenle en çok oyu kim alırsa, 22 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olarak görülüyor.
Ön seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, Bay Milei'nin merkez sol ekonomi bakanı Sergio Massa ve muhafazakar aday Patricia Bullrich'in gerisinde kaldığını görmüştü.
Ancak oyların %97'sinden fazlası sayıldığında, Bay Milei %30.06 oy alırken, %28.27 ile Bayan Bullrich ve %27.24 ile Sergio Massa'nın önünde yer aldı.
La Nación gazetesi, Bay Milei'nin dalgalanmasını bir tsunamiye benzetti.
Bay Milei eski bir televizyoncudur. 2021'den beri Kongre Üyesi olarak hizmet vermesine rağmen, kendisini siyasi bir yabancı olarak göstermeyi seviyor.
Arjantinli kongre üyesi ve La Libertad Avanza Alliance'ın cumhurbaşkanı aday adayı Javier Milei, 13 Ağustos 2023'te Buenos Aires'teki bir sandıkta ön seçimler sırasında oyunu kullanıyor.
Javier Milei genellikle markalı deri ceketini giyerken ve uzun favorilerle spor yaparken görülür.
Düzen karşıtı görüşü, Arjantin'in ekonomik krizini çözemediği için mevcut ve önceki hükümetlere kızan Arjantinli seçmenlere onu sevdirdi.
Yıllık enflasyon %115'in üzerinde, dört Arjantinliden biri yoksulluk içinde yaşıyor ve yerel para birimi olan peso o kadar düştü ki rakip ülkelerden futbol taraftarları Arjantinli taraftarları alay etmek için peso banknotlarını yırttı .
Bay Milei, yerleşik siyasi partilerden rakiplerine sert saldırılar başlattı.
Pazar günkü ön seçimden sonra yaptığı konuşmada, tezahürat yapan taraftarlarına "asalak, hırsız, işe yaramaz siyasi sınıfa son verecek bu rekabetçi alternatifi oluşturmayı başardık"
dedi.
52 yaşındaki lider, seçilirse Arjantin merkez bankasını feshedeceğini, pezoyu ABD doları ile değiştireceğini ve zarar eden devlet şirketlerini özelleştireceğini söyledi.
Brezilya'nın eski aşırı sağ lideri Jair Bolsonaro'yu akla getiren bir politikayla Bay Milei, silah kontrollerinin gevşetilmesini de öneriyor.
Bay Milei ayrıca, annenin hayatı risk altında olmadığı sürece kürtaja karşı olduğunu belirtti ve kampanya programına "çocukların hayatlarını gebe kalmadan koruma"
sözü verdi. "Geleneksel aileyi"
yok etmek için bir hile olarak okullarda cinsel eğitime saldırdı ve iklim değişikliğini inkar ediyor.
Uzun favorileri olan, rock şarkıları söyleyen ve genellikle deri ceket giyen 52 yaşındaki oyuncu kasıtlı olarak kışkırtıcı ve sık sık küfür yüklü patlamalarla "sola
" saldırıyor.
Ön seçimdeki beklenmedik derecede iyi performansı - kamuoyu yoklamalarının öngördüğünün yüzde 10 üzerinde - piyasalar açıldığında pesonun daha da düşmesine neden olabilir.
Bay Milei'nin başarısı destekçileri tarafından coşkuyla kutlandı ve onlara şunları söyledi: "Biz gerçek muhalefetiz, gerçek bir değişiklik isteyen sadece biziz, çünkü unutmayın, aynı yaşlı insanlarla, aynı eskilerle farklı bir Arjantin imkansızdır. 100 yıldır başarısız olan aynı yaşlı insanlarla hep başarısız olan insanlar."
İkinci ve üçüncü olan adaylar, Patricia Bullrich ve Sergio Massa, şimdi 22 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde zemin kazanmaya çalışacaklar.
Hiçbir aday kesin kazanmak için gereken oyların %45'ini - veya %10'luk bir farkla %40'ı - alamazsa, ilk iki yarışmacının karşı karşıya geleceği ikinci tur 19 Kasım'da yapılacak.
Ön seçimlerdeki en iyi üç aday arasındaki mesafe yüzde dörtten az olduğu için, şu anda ikinci bir tur büyük olasılıkla görünüyor.
Arjantin, düzen karşıtı bir adayın siyasi elma arabasını alt üst ettiği bölgedeki ilk ülke değil.
Kolombiya'da bağımsız aday Rodolfo Hernández, 2022 seçimlerinin ilk turunda şaşırtıcı bir şekilde öne geçti, ancak ikinci turda eski bir solcu asi Gustavo Petro'ya yenildi.
Şili'de ise aşırı sağcı bir aday olan José Antonio Kast, 2021'de ilk turu kazandı, ancak ikinci turda solcu eski öğrenci lideri Gabriel Boric'e yenildi.
Brezilya'da, görevdeki aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, solcu rakibi Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı aldığı az farkla yenilgisini kabul etmeyi reddetti ve 1 Ocak 2023'te yemin etmesinden birkaç gün sonra Kongre'yi bastı.