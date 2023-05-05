Javier Mascherano: 'PSG taraftarı pişman olacak'

Arjantinli efsane oyuncu Javier Mascherano, PSG taraftarının eleştirdiği Lionel Messi ile ilgili konuştu.



Mascherano yaptığı açıklamada, "PSG taraftarının böyle bir oyuncuya sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarını anlamamaları üzücü. Bence 10 yıl önce hiçbir PSG taraftarı, Lionel Messi'yi orada hayal edemezdi. Onlar bu iki yılı eğlenmek yerine eleştirerek geçirdiler." dedi.



Taraftarların pişman olacağını söyleyen Arjantinli, "10 yıl sonra pişman olacaklar. Dünyaki herhangi bir takım, Messi'nin orada beş dakika bile oynaması için her şeyini verirdi." ifadelerini kullandı.



Mascherano, "Messi'nin eleştirilemeyeceği bir yönü varsa o da profesyonelliğidir. Tarihin en iyi oyuncusu olsa da bu böyle ama daha profesyonelini bulmak da zordur. Onu eleştirmek mümkün değil." şeklinde konuştu.



Ayrıca, "Kendisinin ve ailesinin mutlu olacağı yere gitmesine izin verin. Arjantin'e dönerse harika olur. Onu her hafta sonu görmek benim için mükemmel olurdu. Olmazsa da yine televizyondan izlemeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.





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