Javier Mascherano futbolu bıraktı!

Arjantinli futbolcu Javier Mascherano emekli olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Javier Mascherano futbolu bıraktı!
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16 Kasım 2020 01:24
Arjantinli futbolcu Javier Mascherano futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Estudiantes'in Argentinos Juniors'a 1-0 yenildiği maç sonrası açıklama yapan Mascherano "Profesyonel futbolculuk hayatımı bugün itibariyle 36 yaşımda noktaladım. Kariyerimi Arjantin'de bitirme fırsatı veren Estudiantes'e teşekkür ederim." dedi.

River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona ve Hebei China Fortune'da da forma giyen Javier Mascherano, Estudiantes formasıyla futbola veda etti.



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