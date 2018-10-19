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Jasper Cillessen: ''Koşa koşa Barcelona'ya gelirler''

Barcelona'nın Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen, kulübünün transfer listesinde yer alan Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jasper Cillessen: ''Koşa koşa Barcelona'ya gelirler''
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19 Ekim 2018 20:13
Barcelona'nın Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen, transfer listesinde yer alan Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'ın Barcelona'ya gelmek isteyeceklerini kaydetti.

İspanyol Diario Sport'a konuşan Cillessen, ''De Light ve De Jong, koşa koşa Barcelona'ya gelirler. Birlikte çok konuşuyoruz. Milli Takım'da beraber yemek yiyoruz. Barcelona'nın ne kadar harika bir kulüp olduğunu biliyorlar. Milli Takım'da herkes Barça için oynamak ister. Bu kulüp, dünyanın en iyilerinden.'' sözlerini kullandı.

''OVERMARS'A BAĞLI''

İki genç futbolcunun transferi hakkında görüşlerini belirten Hollandalı kaleci, ''Transferde her şey Ajax sportif direktörü Marc Overmars'a bağlı. Neler olacak, planları neler ben bilmem.'' dedi.

Barcelona'nın Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için 130 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia ediliyordu.

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