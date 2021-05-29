Jason ve Laura Kenny çifti 15. madalyalarına kavuştu

Bisiklette altın madalya alan Büyük Britanyalı Jason ve Laura Kenny çifti olimpiyat oyunlarındaki 15. altın madalyaya ulaştı

Jason ve Laura Kenny çifti 15. madalyalarına kavuştu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny, eşi Laura Kenny ile olimpiyat oyunlarındaki 15. madalya sevincini yaşadı.

Tokyo 2020'nin 16. ve son gününde bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny oyunlarda 7'si altın toplam 9 madalya kazandı.

Pekin 2008'de 2 gümüş ve bir altın madalya sevinci yaşayan 33 yaşındaki bisikletçi, Londra 2012'de 2 ve Rio 2016 ve Tokyo 2020'de ise 4 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kenny bu başarısıyla Büyük Britanya'nın en fazla madalya kazanan sporcusu olarak tarihe geçti.

Jason Kenny'nin yanı sıra eşi Laura Kenny de bisiklette üst üste olimpiyat madalyası sevinci yaşamayı başardı. Laura Kenny, 5'i altın toplam 6 olimpiyat madalyası kazandı.

Büyük Britanyalı çift oyunlarda toplam 15 madalyayı ülkelerine getirmeyi başardı.

Son Dakika Haberleri
Pedri bu sezonki 73. maçına çıktı
Jason ve Laura Kenny çifti 15. madalyalarına kavuştu
Hentbol kadınlar finalinde zafer Norveç'in oldu
Kadın basketbolunda üst üste 7. kez şampiyon ABD
Bronz madalya Sırbistan'ın oldu
Ağralı 52. oldu, Polat Kemboi yarışı tamamlayamadı
Tokyo'da son gün menüsü!
Türk sporcular Tokyo'da günü 3 madalyayla tamamladı
Erkekler plaj voleybolunda şampiyon Norveç!
Erkek hentbolda bronz madalyanın sahibi İspanya oldu!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play