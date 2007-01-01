Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jason Richardson, Warriors'ın 2007'deki "We Believe" ekibinden bahsetti

Eski Golden State Warriors oyuncusu Jason Richardson, 2007 yılındaki 'We Believe' ekibinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Golden State Warriors oyuncusu Jason Richardson, 2007 yılındaki 'We Believe' ekibinden bahsetti.

2007 Warriors ekibi, takımı canlandıran etkisiyle her zaman hatırlanacak ekiplerden biri. Warriors, o yıl Batı Konferansı sıralamalarında sezonu 42-40 dereceyle ve sekizinci sırada bitirmiş, playofflarda da 1 numaralı olan takım Dallas Mavericks'i eleyerek çok ses getirmişti.

Richardson 2007 Warriors ekibi hakkında, şöyle konuştu:

"Bu takım muhtemelen, benim takım arkadşalarıma en yakın olduğum takımlardan biriydi. Sanırım adamların gerçekten anlaştığı bir başka takım, 2010 yılında Phoenix takımımdı. Ama We Believe ekibi çok özeldi, çünkü dediğim gibi kimse bize bir şans vermemişti."

"O dönem bir sakatlıktan dönüyordum ve birçok insan bana fazla para ödendiğini ve buna değmediğimi söylüyordu. Hepimiz bir araya gelip birbirimiz için savaşmalıydık. Bunu yapabileceğimizi, özellikle oynama şeklimizle kanıtlamaya çalışıyorduk. Hepimiz kısaydık, yırtıktık, çok fazla üçlük atardık, ama aynı zamanda savunma da yapardık. İnanılmazdı."

Ne yazık ki, Warriors'ın "külkedisi hikayesi", Utah Jazz'in kendilerini Batı Konferansı playofflarının ikinci turunda beş maçta elemeleriyle sona ermişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal