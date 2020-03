Jason Richardson, Warriors'ın 2007'deki "We Believe" ekibinden bahsetti

Eski Golden State Warriors oyuncusu Jason Richardson, 2007 yılındaki 'We Believe' ekibinden bahsetti.



2007 Warriors ekibi, takımı canlandıran etkisiyle her zaman hatırlanacak ekiplerden biri. Warriors, o yıl Batı Konferansı sıralamalarında sezonu 42-40 dereceyle ve sekizinci sırada bitirmiş, playofflarda da 1 numaralı olan takım Dallas Mavericks'i eleyerek çok ses getirmişti.



Richardson 2007 Warriors ekibi hakkında, şöyle konuştu:



"Bu takım muhtemelen, benim takım arkadşalarıma en yakın olduğum takımlardan biriydi. Sanırım adamların gerçekten anlaştığı bir başka takım, 2010 yılında Phoenix takımımdı. Ama We Believe ekibi çok özeldi, çünkü dediğim gibi kimse bize bir şans vermemişti."



"O dönem bir sakatlıktan dönüyordum ve birçok insan bana fazla para ödendiğini ve buna değmediğimi söylüyordu. Hepimiz bir araya gelip birbirimiz için savaşmalıydık. Bunu yapabileceğimizi, özellikle oynama şeklimizle kanıtlamaya çalışıyorduk. Hepimiz kısaydık, yırtıktık, çok fazla üçlük atardık, ama aynı zamanda savunma da yapardık. İnanılmazdı."



Ne yazık ki, Warriors'ın "külkedisi hikayesi", Utah Jazz'in kendilerini Batı Konferansı playofflarının ikinci turunda beş maçta elemeleriyle sona ermişti.