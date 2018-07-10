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Jason Denayer'den, Manchester City'e rest!

Galatasaray'da iki sezon kiralık forma giyen Jason Denayer, Cim-Bom'a transferi konusunda son sözünü söyledi.

Kaynak: Milliyet
Jason Denayer'den, Manchester City'e rest!
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10 Temmuz 2018 09:08
Galatasaray'da iki sezon kiralık forma giyen Jason Denayer, Cim-Bom'a transferi konusunda son sözünü söyledi. Kulübü Manchester City yetkilileriyle görüşen Belçikalı stoper, "Ya Galatasaray'a gitmeme izin verirsiniz ya da başka takıma gitmem" dedi.

Sarı-kırmızılıların yeniden kiralamaya çalıştığı Denayer için İngilizler bonservisiyle bırakmak istiyor. City Yönetimi oyuncunun bonservisi için son olarak 6.5 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise finansal fair play yüzünden futbolcuyu öncelikle kiralamak istiyor. Cim-Bom'un bonservis için üst limiti ise 3.5 milyon euro...

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Premier Lig'de transferin 9 Ağustos'a sona erecek olması, Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiren bir başka faktör olarak göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için acele etmeyecek ve 31 Ağustos'a kadar bu oyuncuyu renklerine katmaya çalışacak.



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