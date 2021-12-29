Jason Denayer, Premier Lig'e doğru

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alınan ve rüya bir kadro kurmayı hedefleyen Newcastle United Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Jason Denayer'i transfer listesine aldı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Jason Denayer, Premier Lig'e doğru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 13:21
Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Premier Lig'e gidebilir.

26 yaşındaki Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon euro'ya Manchester City'den almıştı.

Fransa'da dördüncü sezonunu geçiren Jason Denayer'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Belçikalı savunmacı Ocak ayından itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapma hakkına sahip olacak.

Bu sezon Ligue 1'de 14 maça çıkan Jason Denayer takımı adına 3 gol kaydetti. Ligue 1'de kötü bir sezon geçiren Lyon şu ana kadar topladığı 24 puanla 13. sırada yer alıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.