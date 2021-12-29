Jason Denayer, Premier Lig'e doğru

Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Premier Lig'e gidebilir.



26 yaşındaki Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon euro'ya Manchester City'den almıştı.



Fransa'da dördüncü sezonunu geçiren Jason Denayer'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Belçikalı savunmacı Ocak ayından itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapma hakkına sahip olacak.



Bu sezon Ligue 1'de 14 maça çıkan Jason Denayer takımı adına 3 gol kaydetti. Ligue 1'de kötü bir sezon geçiren Lyon şu ana kadar topladığı 24 puanla 13. sırada yer alıyor.





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