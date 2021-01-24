Jason Denayer: 'İngiltere'de hayatımın şokunu yaşadım'

Kariyerini Olimpik Lyon'da sürdüren Jason Denayer, İngiltere zamanlarına dair açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncu, City altyapısı ve Sunderland'de oynadığı dönemleri değerlendirdi.



Belçikalı savunmacı, 2013 yılında Manchester City'nin altyapısına katıldı.



"İNGİLİZCE'Yİ ÇABUCAK ÖĞRENMELİYDİM"



L'equipe'e konuşan stoper oyuncusu; "17 yaşında City'e geldiğimde taktiksel sorunlar yaşadım. City'deki deneme antrenmanlarım sırasında hiç İngilizce bilmiyordum ve kimseyi anlamıyordum. Her şeyi çabucak öğrenmem gerekiyordu. Özellikle de İngilizce'yi öğrenmeliydim. Komik olan 13 yaşımdan beri beni kimse izlememişti. Futbol radarından kaybolmuştum. Sunderland'a gitmem benim için şok olmuştu ama bugün bakınca harika bir deneyimdi diyebilirim." dedi.



Jason Denayer, 2015/2016 sezonunda Manchester City'den Galatasaray'a kiralandı. Denayer bu sezon takımı Lyon ile çıktığı 18 resmi maçta 1 gol kaydetti.



