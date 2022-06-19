Jason Denayer'in Galatasaray'dan talebi belli oldu!

DENAYER'İN ŞARTLARI BELLİ OLDU

GALATASARAY'DA OYNAMAYA HAZIR!

Galatasaray Yönetimi, yapılan son değerlendirmelerin ardından 48 yaşındaki teknik adamın isminde karar kıldı.Transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, son olarak eski oyuncusu Jason Denayer'i gündemine almıştı.Galatasaray, Jason Denayer'in nabzını yokladı, başarılı oyuncunun transferi konusunda şartları öğrendi. Lyon ile sözleşmesi biten ve boşta olan 26 yaşındaki Belçikalı stoper, bir anda sarı-kırmızılıların radarına girdi.Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, tatil için geldiği İstanbul'da Galatasaraylı yetkililerle görüşen Denayer, Galatasaray'da oynamaya hazır olduğunu bildirdi.Bonservisi elinde olduğu için iyi bir ücret talep eden Denayer'in, seneliği 2.5 milyon eurodan 4 senelik kontrat istediği öğrenildi.Bu rakam fazla bulunurken, oyuncunun 1.8 milyon euroya inmesi durumunda bu transferin gerçekleşme olasılığının güçleneceği belirtildi.