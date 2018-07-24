Jason Denayer, City'ye rest çekmeye hazır!

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adeta yolunu gözlüyor. Premier Lig ekibi Manchester City ile kampta olan Belçikalı futbolcu, sarı-kırmızılılara haber göndererek dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını bildirdi.Yeniden Galatasaray forması giymek isteyen Denayer'in kulübüne de rest çekmeye hazırlandığı belirtildi.Denayer'in şampiyonluk yaşadığı Galatasaray dışında başka bir kulübe kiralık verilmesi halinde buna karşı çıkacağı da aktarıldı.Galatasaray, Belçikalı stoperle anlaşmasına karşın kulübü City'nin kararını bekliyor.