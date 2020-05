Jasmine Jordan: "Babam, yapılan meme'leri umursamıyor"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kızı Jasmine, babasının The Last Dance belgeseline gelen tepkileri ve yapılan meme'leri görmezden geldiğini söyledi.



Hayranlara Jordan ve 90'ların Bulls hanedanının eşsiz büyüklüğüne derinlemesine bakma fırsatı vermesinin yanı sıra, ESPN'in 10 bölümlük "The Last Dance" belgeseli, aynı zamanda internet için bir sürü yeni meme yaratma fırsatı da sunmuş oldu.



Bununla birlikte, Jordan'ın 27 yaşındaki kızı Jasmine'e göre, babası Michael, yapılan meme'lere ve gif'lere çok dikkat etmedi.



MEME'LER SIKÇA KULLANILIYOR



Sosyal medya, Jordan'ın Gary Payton'ın 1996 Finalleri'nde kendisine karşı sıkıntı çektiği fikrine içten bir şekilde güldüğü anı çoktan meme yaptı bile. Jordan'ın "her şeyi kişisel aldığına" dair meme'ler de her yerde şu anda kullanılıyor. Bunun dışında, Jordan'ın 1998 Finalleri'nde oynadığı son maçtan önce takım otobüsünde müzik dinlediği an da oldukça sık bir şekilde yer alan bir meme haline geldi.



Bu, elbette, 2009'daki Hall of Fame Konuşması sırasında doğmuş olan ve yıllardır kullanılan "Crying Jordan" meme'inin sonrasında gelenlerden birkaçı.



Jasmine, Jordan ailesinin belgesele gelen geri bildirimlerden ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyiciden aldığı sıcak karşılamadan gerçekten keyif aldığını da ekledi:



"Hepimiz belgeselin ne kadar başarılı olduğunu ve tüm hayranları görmekten çok mutluyuz. Tabii ki, koronavirüs yüzünden hepimiz ayrı ayrı izleyebildik, ama bir grup chat'imiz var. Neler olduğu hakkında konuşuyorduk, bazı bölümlerde genç hallerimizi gördüğümüz için gülüyorduk ve babama, aklımıza gelen her türlü soruyu soruyorduk."