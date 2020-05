Jasmine: "Babam, takım arkadaşlarına yaptıklarını bende de uyguladı"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kızı Jasmine Jordan, The Last Dance'de babasının tartışmalarını gördüğünden ötürü şaşırmadığını söyledi.



Jasmine, babasının oyun günlerinde spor belgeseli The Last Dance'de görüldüğü gibi sürtüşme ve tartışmalara karışmasından ötürü çok şaşırmadığını belirtti. Jasmine, babasının tutkusunu ve rekabetçi ruhunu ilk elden deneyimlemişti.



Associated Press ile yaptığı röportajda, Jasemin, belgesel hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Jasmine'e göre, babasının rekabet gücü, kendisinin okulda daha iyi iş çıkarması için etkili olmuştu:



"Bazılarını, evet. Bazılarını hatırlıyorum. Oyuna gelince, tutkusunun eşsiz olduğunu biliyorum. Enerjisi eşsiz. Yani Steve Kerr'ün üzerine giderken ya da Scottie'yi dürterken ve içlerindeki ateşi ve azim gücünü onlardan çıkarmaya çalışırken, 'Evet, babam bu.' diyorum. Yani bana da bir iki testten A alayım diye aynısını yapıyor. Ve ben sadece okulu bitirmeye çalışıyorum, şampiyonluk bile kazanmıyorum. Bu kesinlikle tamamen o."



Ancak Jasemin'i şaşırtan şey, röportajlarda babasının açıklığıydı. Onun bakış açısından, babası sadece kendi şartlarına cevap veren ve gizliliğine önem veren bir adam. The Last Dance'te, Michael Jordan duygusal yönünü sıklıkla göstermişti; gerek Gary Payton'a yüksek sesle gülerek ya da takım arkadaşlarına karşı neden bu kadar zorba olduğunu açıklamaya çalışırken gözyaşlarını tutmaya çalışarak...