Jasikevicius: "Üzerimizde yorgunluk vardı"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

Haber; AA
Abone Ol
Jasikevicius: 'Üzerimizde yorgunluk vardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2020 00:11
Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes'e mağlup oldukları karşılaşmanın ardından 3. çeyreğinde kontrolü tamamen kaybettiklerini aktardı.

Anadolu Efes'i elde ettiği galibiyetten dolayı kutlayan Jasikevicius, "Bu maçta bizden daha iyi oynadılar. Üçüncü çeyrekte kontrolü tamamen kaybettik. Birbirimize yardım edemedik. Yedi günde 4 maç oynadık. Üzerimizde biraz yorgunluk belirtisi de vardı. Daha sonra kontrolü sağlamaya çalıştık ancak geri dönmek gerçekten zordu. Bunu başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için