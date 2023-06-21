Jasikevicius'tan Vinicius yorumu: 'Konuşma sırası bizde'

İspanya'da ezeli rakibi Real Madrid'i final serisinde 3-0 yenerek lig şampiyonluğuna ulaşan Barcelona'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, şampiyonluğa rağmen basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in salonu WiZink Center'a geldikleri andan itibaren birçok hakarete uğradıklarını söyleyen Jasikevicius, özellikle takımın Nijeryalı oyuncusu James Nnaji'ye yapılan ırkçı hakaretlere dikkat çekti.



"KONUŞMA SIRASI BİZDE"



Oldukça sinirli olduğu görülen Litvanyalı koç, "Burada olanlar hakkında konuşmak istiyorum. Bu tarz şeylerin yapılmaması gerekiyor. Vinicius'a yöneltilen ırkçı söylemler hakkında hepimiz konuştuk, şimdi sıra bize yapılanlar hakkında konuşmaya geldi. Bu durum Real Madrid'in değerleri ile çelişiyor ancak çok sinirli olduğumu söylemem gerekiyor. Oyuncunun hangi takımda oynadığı umrumda değil ve bu ırkçılık sorununu artık kontrol etmek zorundayız." dedi.



"JAMES HARİKA BİR İNSAN"



Nnaji ile henüz görüşmediğini söyleyen Jasikevicius, "Onun şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. James'i çok seviyoruz, o harika bir insan. Bu sorunu ortadan kaldırıp onun sözlerine kulak vermeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.





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