Jasikevicius: 'Sezonun en zor maçlarından biri olacak'

Barcelona başantrenörü Jasikevicius, EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Litvanyalı başantrenöre göre takımını sezonun en zor maçlarından birisi bekliyor.



"HER ŞEYE HAZIR OLMALIYIZ"



Sarunas Jasikevicius açıklamasında; "Bana göre sezonun en zor maçlarından birisine çıkacağız. Fenerbahçe, şimdiden ligdeki en iyi takımlardan birisi olduğunu göstermee başladı. Kırk dakikayı geçmeye hazır olmalı ve maç sırasında zorlu anlar yaşanacağını bilmeliyiz." dedi.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 7 maçta galibiyet aldı. Barcelona ise 7 maç sonunda 6 galibiyetle ligin zirvesinde yer alıyor.



