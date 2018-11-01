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Jasikevicius: ''Real Madrid, NBA takımı''

THY Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Real Madrid hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jasikevicius: ''Real Madrid, NBA takımı''
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01 Kasım 2018 16:03
THY Euroleague'de Cuma günü Real Madrid karşısına çıkacak Zalgiris Kaunas'ta Litvanyalı koç Sarunas Jasikevicius, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

2 senedir Litvanya ekibini çalıştıran Jasikevicius, ''Real Madrid'de NBA'de oynayabilecek 9-10 tane oyuncu sayarım. NBA'e çok yakınlar. Hatta Real Madrid'in bir NBA takımı olduğunu söyleyebilirim.'' diye konuştu.

''AMERİKALI BİRİ, DONCIC'İN YAPTIKLARINI YAPAMAZ''

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'e giden 19 yaşındaki Luka Doncic hakkında da konuşan Jasikevicius, ''Belki Amerikalılar Doncic'e şüpheyle yaklaşmış olabilir ama ben ondan hiç şüphe etmedim. Amerikalı bir kolej oyuncusu Euroleague'e gelip, Doncic'in son iki yıldır yaptıklarını yapamaz. Doncic'ten hiç şüphe duymadım.'' dedi.

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