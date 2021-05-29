Jasikevicius: 'Nick Calathes'in durumu maç saatine belli olacak'

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında pazar günü Anadolu Efes ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Barcelona'da başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Pau Gasol açıklamalarda bulundu.



Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Pazar günü savunmada çok daha iyi bir iş ortaya koymamız lazım. Dün sadece son çeyrekte iyi savunma yaptık ve rakibimizi 11 sayıda tuttuk ama rakibimiz özellikle hücumda daha zorlu. Bu nedenle fiziksel bir oyun ortaya koymamız lazım ve maça çok daha iyi odaklanmamız gerekiyor. Oyun planımıza sadık kalmamız ve oyun planımızı sahaya yansıtmamız lazım." açıklamasında bulundu.



Çok zorlu bir final maçı oynayacaklarına dikkati çeken Jasikevicius, "Anadolu Efes çok güçlü bir rakip. Belki de Avrupa Ligi'nin şu anki en iyi iki takımı şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Final maçında en iyi oyununuzu sahaya yansıtmanız gerek. Doğru zihinsel yapıya, konsantrasyona ve oyun planına sahip olmanız lazım." diye konuştu.



Saras Jasikevicius, Nick Calathes'in sakatlığı ile ilgili ise "Büyük bir sakatlık değil, ancak oynama durumu maç saatinde belli olacak" açıklamasını yaptı.



İspanyol oyuncu Pau Gasol ise dün akşam yarı finalde zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, yarın finalde Anadolu Efes ile karşılaşma şansı yakaladıkları için çok heyecanlı olduklarını ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini dile getirdi.



