Jasikevicius, koronavirüse yakalandı!

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Jasikevicius, koronavirüse yakalandı!
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03 Ekim 2020 16:27
Barcelona Basketbol Takımı, iki kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile antrenör Darius Maskoliunas'ın koronavirüse yakalandığı kaydedildi. 

Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı. 



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