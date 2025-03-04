Jasikevicius: 'İkinci yarıda daha iyiydik'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'deki Paris Basketbol galibiyetini değerlendirdi.



Sarunas Jasikevicius, maçla ilgili, "İlk yarı iyi değildi bizim için. Hep bir adım gerideydik. Savunmada hep yıkıldık. Ne değişştirmeye çalıştıysak hep kaybettik. İkinci yarıda daha iyiydik, daha odaklıydık. 30 hücum ribaundumuz vardı ve savunma açısından da çok iyiydik." dedi.



6 Mart Perşembe günü oynanacak EA7 Emporio Armani Milan maçıyla ilgili konuşan Jasikevicius, "İyi bir dönüş oldu Maccabi mağlubiyetinden sonra. Biraz onlara dinlenmeleri için vakit vereceğiz. Milano için hazırlanacağız." değerlendirmesi yaptı.



