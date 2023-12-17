Jasikevicius: "Her şey çok hızlı gelişti"

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius, flaş açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jasikevicius: 'Her şey çok hızlı gelişti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2023 15:55
Son güncelleme 17 Aralık 2023 15:56
Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, FB TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Benim için çok duygusal bir andı. Açıkçası her şey çok hızlı gelişti ve biraz da zor bir durumun içinde kendimizi bulduk." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Yeniden Fenerbahçe taraftarının önünde olmak çok heyecan vericiydi. Oyuncuların performansının muhteşem olduğunu düşünüyorum. Gerçketen savaştılar, takım olarak oynadılar hatta yaptığımız birkaç değişikliği bile uyguladılar. Tabii ki en önemlisi kazanamk ama bence oyuncular harika bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun başında ilk maçına AS Monaco'ya karşı çıktı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 86-74 kazandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery