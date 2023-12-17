Jasikevicius: 'Her şey çok hızlı gelişti'

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, FB TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Benim için çok duygusal bir andı. Açıkçası her şey çok hızlı gelişti ve biraz da zor bir durumun içinde kendimizi bulduk." dedi.



Başarılı çalıştırıcı, "Yeniden Fenerbahçe taraftarının önünde olmak çok heyecan vericiydi. Oyuncuların performansının muhteşem olduğunu düşünüyorum. Gerçketen savaştılar, takım olarak oynadılar hatta yaptığımız birkaç değişikliği bile uyguladılar. Tabii ki en önemlisi kazanamk ama bence oyuncular harika bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.



Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun başında ilk maçına AS Monaco'ya karşı çıktı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 86-74 kazandı.





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