Jasikevicius: 'EuroLeague'i kesin kazanmalıyız'

Fenerbahçe Beko'nun Igor Kokoskov ile sözleşme imzalamadan önce uzun süre gündeminde yer alan Sarunas Jasikevicius, Barcelona'ya imzayı yapılan törenle attı.



44 yaşındaki koç, "Benim için ciddi bir meydan okuma olacak. Taraftarlar benim mesajımı iyi bilir: Maksimumu vereceğim ve oyuncuların da aynısını yapmasını sağlayacağım" dedi.



"EUROLEAGUE'İ KESİN KAZANMALIYIZ"



Bütün kupaları almak istediğini kaydeden Litvanyalı hoca, "Barcelona bir kupaya, bir diğerinden daha fazla önem vermez. Her maç bizim için final olacak. EuroLeague'i de kesinlikle kazanmamız gerek" ifadelerini kullandı.



Daha önceki yıllarda da Barcelona'nın kendisiyle temasa geçtiğini belirten Jasikevicius, "Bu yaz her şey yerli yerine oturdu. Bu adımı atmak için doğru bir zamandı. Böylesine büyük bir takımı, dünyanın en büyük kulüplerinden birini yönetecek olmak çok güzel bir şey. Bir an önce başlamak istiyorum" mesajını yolladı.



"PAU GASOL GELSE KÖTÜ OLMAZ"



Pau Gasol'un kadroya katılabileceğini belirten Saras, "Şu anda kadroyu kurma aşamasındayız. Henüz resmi bir şey yok. Herkes benim Pau'ya olan sevgimi biliyor, o benim arkadaşım. Gelse kötü olmaz" diye konuştu.



Zalgiris'ten ayrılan Jasikevicius, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.