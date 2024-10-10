Jasikevicius: 'Bizim için motivasyon oldu!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'de Anadolu Efes karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Sarunas Jasikevicius, "Maçın sonunda gelen bir galibiyet bu. Anadolu Efes'in yakaladığı bazı serilerin önüne geçebilirdik ama yarın bu maçı yeniden izleyip hataları göreceğiz. Ama bunu galibiyetle yapmak bizim için mutluluk verici." dedi.



Jasikevicius, "Burada 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybettik. Bu takım için önemli bir motivasyon oldu. Yüksek enerji ile başladık. Maçları kazanmak bizim için önemli." sözlerini sarf etti.



