Jasikevicius: 'Bazı oyuncuların oynamaya ihtiyacı vardı'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 99-71 kazandıkları Türk Telekom maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Jasikevicius'un açıklamaları;

"Çok mutluyum. Çift maç haftası öncesinde bazı oyuncuların oynamaya, bazılarının da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Türk Telekom'un iyi oyuncuları var ve Selçuk Ernak tecrübeli bir koç. Mutlu olmalıyız. İki farklı maç oynayacağız. Zalgiris ve ALBA maçları oldukça farklı olacak. Şimdi bunlara hazırlanmamız gerekiyor."





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