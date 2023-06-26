Jasikevicius, Barça ile kontratını uzatmıyor

Barcelona'yla, EuroLeague'de bir türlü istenilen performansı ortaya koyamayan Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius sözleşmesini uzatmama kararı aldı.



İspanya Basketbol Ligi finalinde Real Madrid'i 3-0'la geçmiş olmasına rağmen Jasikevicius takımda kalmayı düşünmüyor.



DARALMAYA GİDİYOR



Barcelona bu sezon ki EuroLeague yenilgisinin ardından bütçesinde daralmaya gidecceğini açıklamıştı. Bu nedenden dolayı Sarunas Jasikevicius kendi maaşında indirime gitmişti. Ancak takımdaki oyuncuların kendi maaşlarında indirime gitmemesinden dolayı Litvanyalı başantrenör takımdan ayrılma kararı aldı.



Senelik 7 milyon dolar kazanan Nikola Mirotic maaşında indirime gitmeyeceğini söylemişti. EuroLeague'in de en fazla kazanan oyuncusu olan Mirotic'in bu tavrı Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasında ki önemli nedenlerden bir tanesi



ADAY HAZIR



Marca'da yer alan habere göre Sarunas Jasikevicius eğer takımdan ayrılırsa yerine getirecek başantrenör belli oldu. Barcelona, Litvanyalı koç eğer takımdan ayrılırsa Xavi Pascual'ı takımın başına getirmeyi düşünüyor.



Kariyerini Rusya'da devam ettiren Xavi Pascual'ın 200 bin dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor.





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