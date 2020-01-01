Jarrett Allen, "Clint Capela parası" arayışında!

Brooklyn Nets pivotu Jarrett Allen'ın, "Clint Capela parası" arayışında olduğu bildirildi.



Allen'ın bu ölü sezonda Nets ile kazançlı bir sözleşme uzatma arayışında olmayı beklediği açıklandı.



Nets genel menajeri Sean Marks'ın açıkladığı üzere Allen, 90 milyon dolara yakın bir anlaşma arayışında olacak.



Marks, ESPN'den Brian Windhorst ile Hoop Collective podcast'inde konuk olduğunda, Allen'ın olası istediği fiyat hakkında, "Clint Capela parası arayışında" ifadesini kullandı.



Allen, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Brooklyn ile sözleşmeli durumda, ancak bu sezon kontratını uzatma hakkına sahip.



Allen, önceki sezon Nets için 15.7 sayı, 11.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



