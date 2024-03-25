Jarrad Branthwaite için Manchester derbisi

Bu sezon Everton'da gösterdiği performansla takdirleri toplayan Jarrad Branthwaite'ye, Manchester City ve Manchester United talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jarrad Branthwaite için Manchester derbisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 17:13
İngiltere'nin iki devi olan Manchester United ve Manchester City bu kez de transferde karşı karşıya gelecekler.

İki takımın hedefinde de Everton'un genç yıldızı var.

70 MİLYON İSTİYORLAR

Daily Mail'da yer alan habere göre Manchester City ve Manchester United bu sezon Everton ile iyi bir performans gösteren ve İngiliz Milli Takımı'na kadar yükselen Jarrad Branthwaite için harekete geçmiş durumda.

Haberin detaylarında Pep Guardiola'nın, 21 yaşındaki stoperi çok beğendiği için ancak yönetimin stoper rotasyonunda bol olması nedeniyle sıcak bakmadığı fakat Manchester United'ın ise Branthwaite için elinden geleni yapacağı söylendi.

Ayrıca Everton'un bu transfer için yaklaşık 70 milyon euro civarında gelecek bir teklife de sıcak bakabileceği iddia edildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 31 resmi maça çıkan Jarrad Branthwaite bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery