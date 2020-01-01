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Jaroslav Silhavy: "Ağlayan oyuncularım vardı"

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, EURO 2020'ye veda etmelerinin ardından konuştu.

Jaroslav Silhavy: 'Ağlayan oyuncularım vardı'
Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Danimarka'ya 2-1 yenilerek EURO 2020'ye çeyrek finalde veda ettikleri maçın ardından gururlu olduğunu söyledi.

Başarılı bir turnuva geçirdiklerini söyleyen teknik adam, "Oyunculara yaptıkları her şey için minnettarım. Çok üzgünlerdi, bazıları ağladı. Müthiş bir başarının eşiğindeydik ancak çeyrek final de Çek futbolu için büyük bir başarı. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Çekya'da Patrick Schick, turnuvayı 5 golle tamamlayarak gol krallığında Ronaldo ile birlikte zirveye yerleşti.

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