Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Monaco'nun eski teknik direktörü Leonardo Jardim, Monaco günleri ve geleceğe dair planlarını L'Equipe'e anlattı.- Aileme zaman ayırdım. Biraz seyahat ettim. Çin'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a gittim. İngiltere ve İtalya'da maça gittim. Hayatın diğer alanlarıyla ilgilendim, daha çok kültürel faaliyetlerle meşgul oldum.- Son yıllarda çıktığım seviyeyi düşününce, kararı parayı ön plana alarak veremem. Ayrıca, başka şeyler de var. Bu lig nasıl, o ülke ailem için iyi bir seçenek olacak mı gibi birçok şey var. Haziran ayına kadar da hiçbir kulübü çalıştırmayacağım.- İnanıyorum ki, 5 büyük ligden birinden bir teklif gelecektir. Direkt veya indirekt olarak 5 büyük ligden teklif yapanlar var. Göçmen çocuğuyum, bana oradan oraya gitmek fark etmez. ABD, Brezilya, Çin, neresi olursa...Ligue 1'i gerçekten çok seviyorum, günün birinde eminim ki, tekrar Monaco'ya geri döneceğim. İkinci nokta ise bir gün bir başka Fransız kulübünde görev alacağım. Buradaki insanlar bana sevgi ve saygı gösterdiler. Unutamam."- Bu konularla ilgili olarak direkt konuşamam. Sadece, Sporting Lizbon başkanı geçtiğimiz aylarda bana bir teklif yapmıştı. Bunu kulüp de açıkladığı için söylüyorum.- Fransa'da Monaco'yu bir kenara koyarsak 2-3 büyük kulüp var, belki 4. Bu kulüplerden birini çalıştırabilirim. Benim hayalimdeki iş teknik direktörlüktü. Buna üniversiteye gittikten sonra karar verdim. Antrene etm3ek benim işim. Futbol dışında başka hiçbir tutkum yok.- Bilmiyorum. 4.5 yıl boyunca Monaco'da güzel zamanlar geçirdim. Aile olarak orada kendimizi iyi hissettik. Kulübe, Asbaşkan Vadim Vasilyev'e ve kulüp sahibi Dimitri Rybolovlev'e minnettarım. Ayrıca, beni her zaman destekleyen Prens Albert II'ye teşekkür ederim. Kulüpten ayrılığımda bile benimle görüşmeyi sürdürdü.- Geçen hafta beni tebrik etmek için aradı. Çin'e gittiğimi düşünmüş. Bana her zaman dürüst ve saygılı oldular. Karşılıklı olarak duygularımız var. bu sezon bazı sorunlar yaşadık ve karşılıklı anlaşmayla ayrıldık. Onlara, "Eğer sorunun ben olduğumu düşünüyorsanız hemen ayrılalım." dedim. Ardından, ayrıldık. Bence kış ttransfer döneminde önemli bir değişikliğe gittiler. Özellikle, Cesc Fabregas ve Naldo transferleri.- Dortmund'a gitmeden önce durumu Vadim ile konuştuk. Ardından Dortmund'a 3-0 kaybettik. Sonra evimizde Rennes'e 2-1 yenildik. Milli ara geldi ve bana "Ofisime gel, konuşalım" dedi. Neler olduğunu biliyordum. Kendimi yorgun hissediyordum zaten. 5 dakikada her şeyi basitçe hallettik. Vadim kulübü sevdiğimi biliyordu.Aramızda, kulübün politikalarıyla ilgili bazı fikir ayrılıkları vardı. 2017'de favori değilken şampiyon olduk ve buraya çok genç çocuklar getirmeye başladık. Bu politika, çocukları sürekli öne çıkarma üzerineydi. Bir keresinde, rakip teknik direktör, "Bu sezon Monaco 60'tan fazla maç oynadı ama kondisyonlarına bak." diyerek küfretmişti. takım şu an o seviyede değil. Bu bir özür değil. Futbolu anlamayanlar veya kötü insanlar, farklı bir şekilde düşünebilir. Ben 4.5 aydır kulüpte değilim. Fakat, sonuçlar hala kötü değil mi?Ayrıca, şanssızlıklar da vardı. Jovetic, Adam Traore, Almamy Toure, Rony Lopes'in geçirdiği sakatlıklara bakın. Golovin ve Pierre Gabriel, fiziksel hazırlıkla alaklı olmayan sakatlıklar geçirdi.- Hayır. Vadim'e bana ne zaman ihtiyaç duysalar kulübün yanında olacağımı söyledim. Fakat, antrenör grubuna herhangi bir öğüt, tavsiye veremem.