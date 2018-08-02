Jardel: ''Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz''

3. ön eleme turundaile karşılaşacak'da, savunmanın önemli ismikısa bir açıklama yaptı.Lyon ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesinde uyarıda bulunan Jardel, turu geçmek istediklerini de söyledi.Jardel, Fenerbahçe maçında turu geçmek istediklerini söylerkenifadelerini kullandı.Lyon maçının kendileri için ders olması gerektiğini de söyleyen başarılı oyuncudedi.