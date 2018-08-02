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Jardel: ''Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz''

Benfica'nın başarılı savunmacısı Jardel, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçını değerlendirdi.

Kaynak: Şampiy10
Jardel: ''Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz''
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02 Ağustos 2018 03:54
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da, savunmanın önemli ismi Jardel kısa bir açıklama yaptı.

Lyon ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesinde uyarıda bulunan Jardel, turu geçmek istediklerini de söyledi.

Jardel, Fenerbahçe maçında turu geçmek istediklerini söylerken ''Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ama biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bugünden itibaren çok çalışıp, sadece Fenerbahçe maçını düşüneceğiz'' ifadelerini kullandı.

Lyon maçının kendileri için ders olması gerektiğini de söyleyen başarılı oyuncu ''İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Lyon maçında son durumumuzu gördük. Bu maçtaki hatalar bizim için ders olmalı'' dedi.



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