Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da gösterdiği performansla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası öncesi Japonya Milli Takımı'ndan davet alan ve ülkesiyle ikinci tura yükselme başarısı gösteren Yuto Nagatomo için Japonya Futbol Federasyonu'ndan sarı kırmızılılara teşekkür mektubu gönderildi.Mektupta, kulübümüze Yuto Nagatomo'nun Milli Takım sürecindeki işbirliği için teşekkür edilirken, gelecekte de bu işbirliğinin sürmesi temennisinde bulunuldu.Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Takashi Sekizuka imzasıyla Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi;"Oyuncunuz Bay Yuto Nagatomo'nun Japonya Milli Takımına gelmesinde her zaman göstermiş olduğunuz nazik anlayış ve işbirliği için size minnettarlığımızı ifade etmek isterim. 2018 FIFA Dünya Kupası'nı son 16 Turu'nda noktaladık ama bu, gelecek adımlar için ülkemiz adına iyi bir tecrübe oldu. Eylül ayından itibaren, FIFA maç haftalarında yeni bir takımla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan 2019 AFC Asya Kupası hazırlıklarına başlayacağız. Kulübünüzle olan iyi ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyor ve Japonya Milli Takımı için işbirliğiniz ve anlayışınızın devam etmesini diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübüne başarılar ve refah dileriz."