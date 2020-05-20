Japonya'dan Beşiktaş'a transfer teklifi

Beşiktaş'ın Sivasspor ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Douglas için teklif geldi. .

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Japonya'dan Beşiktaş'a transfer teklifi
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20 Mayıs 2020 09:41
Beşiktaş'a çok uzaklardan, Japonya'dan müjdeli bir transfer haberi geldi. Sezon başında Sivasspor'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen Douglas'a, Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu.

Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.



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