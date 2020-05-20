Beşiktaş'a çok uzaklardan, Japonya'dan müjdeli bir transfer haberi geldi. Sezon başında Sivasspor'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen'a, Japonya'nıntakımı talip oldu.Siyah-beyazlıların eski oyuncusu'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.