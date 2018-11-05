Son iki sezonda birçok önemli oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalanşimdi detehlikesi yaşanıyor.Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza Vissel Kobe resmi teklif yaptı.Japon kulübünün yetkililerinin Adriano'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor.Tecrübeli futbolcunun, kadrosunda Podolski ve Iniesta gibi yıldızları barındıran Kobe'ye gitmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.