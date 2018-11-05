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Japonya'dan Adriano'ya teklif! İlk temas...

Vissel Kobe'nin sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Adriano'nun menajeriyle görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Takvim
Japonya'dan Adriano'ya teklif! İlk temas...
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05 Kasım 2018 03:17
Son iki sezonda birçok önemli oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş'ta şimdi de Adriano tehlikesi yaşanıyor.

Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza Vissel Kobe resmi teklif yaptı.

Japon kulübünün yetkililerinin Adriano'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor.

Tecrübeli futbolcunun, kadrosunda Podolski ve Iniesta gibi yıldızları barındıran Kobe'ye gitmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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