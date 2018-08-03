Japonya'da ilginç gol! Orta yapmak istedi...

Japonya'da Kashima Antlers forması giyen Koki Anzai, FC Tokyo'ya 2-1 yenildikleri maçta ilginç bir gol attı.

03 Ağustos 2018 11:22
Japonya'da ilginç gol! Orta yapmak istedi...
Japonya'da Kashima Antlers forması giyen Koki Anzai, FC Tokyo'ya 2-1 yenildikleri maçta ilginç bir gol attı.



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.
Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Diğer Haberler

Seleznov: 'Galatasaray'a gol attığımda sevinmem!' Akhisar Bld. Spor

Seleznov: "Galatasaray'a gol attığımda sevinmem!"
Henry Onyekuru'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı Galatasaray

Henry Onyekuru'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı
Başakşehir'den Emre Akbaba için açıklama Türkiye Transferler

Başakşehir'den Emre Akbaba için açıklama
Japonya'da ilginç gol! Orta yapmak istedi... Sosyal Medya Dedikoduları

Japonya'da ilginç gol! Orta yapmak istedi...
Galatasaray'dan sürpriz takas formülü! Transferler

Galatasaray'dan sürpriz takas formülü!
'Cennetin kilidini de Mesut Özil açar' Arsenal

"Cennetin kilidini de Mesut Özil açar"
Fenerbahçe'de 5 isim liste dışında kaldı! Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 5 isim liste dışında kaldı!
Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması Trabzonspor

Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması
G.Saray'da 'süper' sıkıntı! En zoru Devler Ligi Galatasaray

G.Saray'da 'süper' sıkıntı! En zoru Devler Ligi
Daha fazla göster
1

Comolli'den Indi'ye: ''Cocu Indi'yi çok istiyor''
2

Volkan Şen'in yeni takımı!

3

Ayew ve Ferdi Galatasaray'ın kapısından döndü
4

Ahmed Musa transferi resmen açıklandı
5

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini belirledi
6

Comolli'nin izlediği Poulsen için umut!
7

Beşiktaş Chadli için İngiltere'ye gidiyor
8

Beşiktaş, Avrupa'da turu farklı geçti!

9

Galatasaray'ın listesindeki Wernbloom için açıklama
10

Aziz Yıldırım'ın istifa dilekçesini yırttırdılar
yukarı ok