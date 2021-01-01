Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Kawasaki Frontale

Japonya'da Gamba Osaka'yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale 100. İmparatorluk Kupası'nın (Tennouhai) sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Kawasaki Frontale
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01 Ocak 2021 14:47
Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka'yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.

Başkent Tokyo'daki Japonya Yeni Ulusal Stadı'nda yeni yılın ilk gününde Tennouhai finalinde, Kawasaki Frontale ile Gamba Osaka karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Kawasaki Frontale ikinci yarının 55. dakikasında Mitoma Kaoru'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kawasaki Frontale, kupanın sahibi oldu.



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