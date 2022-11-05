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Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya

2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşılaşacak.

Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek.

Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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